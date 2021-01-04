金融業近年盛行KYC (Know Your Customer)風潮，透過數據分析更認識自己的客戶，而Circles.Life無框行動身為新世代電信營運商，也致力於透過數據及創新的數位產品，理解用戶的核心需求，因此特別推出「2020年度回顧計畫」，替每位無框用戶客制專屬流量報告；除此之外，Circles.Life無框行動也於2020年12月底推出了免綁約「499吃到飽服務2.0」結合「用不完還給你」服務，最低資費僅需不到200元，讓消費者可以用更加優惠及彈性的方案，享受中華電信網路服務，提供還在觀望5G服務的消費者，未來接軌新方案的彈性電信選擇。

Circles.Life無框行動身為純數位電信營運業者，特別推出了「2020年度回顧計畫」，針對每一位用戶提供一份專屬的數據流量報告，透過此份數據流量報告，分析每一位用戶的年度通話時間、年度使用總流量，讓每位用戶「Know Your Circles.Life」，了解自己的數據使用習慣、用量，進而可以找出最符合自己需求的資費方案，讓錢花在刀口上。透過此份報告讓消費者不再僅僅只是被動的支付電信帳單，而是將「選擇權」重新賦權給每位消費者，讓消費者透過量化數據了解自身需求，進而找出最佳資費解決方案！

面對5G正式上路及各家電信業者於雙12推出的各式優惠方案，Circles.Life無框行動以其獨特商業模式加上全新499吃到飽方案迎戰電信業紅海。Circles.Life無框行動與中華電信合作，將499吃到飽資費方案與「吃不完還給你」服務結合，提出全台唯一的彈性499資費方案！只要消費者當月使用數據流量小於18G ，當月月租費即可現省100元，若使用量小於3G更可以直接現折300元，一個月最低只需要不到200元，替消費者節省不必要的花費，把錢變成自己喜歡的樣子！

(科技)