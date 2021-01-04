軍方高層傳出農曆年後將有一波異動，其中包括國防部長嚴德發，可能轉任國防安全研究院擔任董事長。據消息指出，嚴德發已規劃將部長辦公室主任王紹華中將外放，透露出些訊息；而參謀總長黃曙光雖在七月逢屆齡退休，但因潛艦計劃仍需倚重，預料將和美方及綠營關係良好的前參謀總長李喜明，都有機會接任國防部長一職。

軍方傳出消息，今年2月年後，軍方將有一波高階人事異動。嚴德發已規劃將部長辦公室主任王紹華中將外放，而此舉通常是「下台」前的動作；現任參謀總長黃曙光、前參謀總長李喜明則有機會接任國防部長。此外，下任參謀總長人選，也傳出可能是在現任副部長、空軍張哲平上將，及陸軍司令陳寶餘上將間擇一。

此外，前國防部常務次長陳曉明中將已在今年元旦屆退，將由現任陸軍副司令莫又銘中將接任，軍方也盛傳後備指揮官姜振中中將，有意申請提前退伍，將轉任退輔會旗下的瓦斯公司擔任董事長一職。若消息屬實，將牽動多位軍職調整，相關人事可望近期定案，但最終還是要以國防部正式對外發布為準。

另也傳出國防部訓練次長室次長李兆明中將，調升為10軍團指揮官；原指揮官王興禮中將，則升任陸軍司令部副司令。

(中時新聞網)