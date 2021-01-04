市調機構TrendForce表示；2020全球智慧型手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量僅12.5億支，年減11％，創下歷年來最大跌幅，不過在疫情有望趨緩、甚至成為新常態下，TrendForce預估，2021年將成長至13.6億支，年成長9％，其中，華為受到實體清單禁令與分拆榮耀影響，在全球智慧型手機品牌生產量排行榜的名次，將從2020的第三名、大幅滑落至2021年的第七名，排名甚至落於有「非洲王」 之稱的傳音之後。

然而值得注意的是，晶圓代工產能從2020下半年吃緊以來，供應缺口似乎有放大的趨勢，TrendForce認為，起因不是手機品牌廠對2021年抱有高度期許，就是透過放大生產目標以獲得更多半導體供應，都讓晶圓代工產能成為這波大榮景能否成真的關鍵之一，晶圓代工產能不僅將影響2021手機出貨量，也可能導致部分零組件重複下單，一旦實際銷售不如預期或瓶頸料況未解，業界可能會在2021年第二季至第三季間面臨零組件庫存調整壓力。

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