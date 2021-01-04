鴻海(2317)家族領車用飆速，台股指數攻下14900點再創歷史新高！延續2020年以歷史新高指數漂亮封關的好運，台股在2021年開紅盤第一個交易日就拿到好彩頭，處於媒體傳聞中的蘋果Apple Car成為台股投資人新歡，市場預期將在Apple Car裡扮演重要角色的鴻海(2317)集團今天展現萬夫莫敵氣勢，鴻海盤中股價一度站上100元關卡，收盤上漲8.59%，強勢收高，旗下廣宇(2328)、榮創(3437)及乙盛-KY(5243)同步漲停，車用零組件個股也跟隨鴻海集團腳步狂飆，貿聯-KY(3665)、廣華-KY(1338)、詮欣(6205)、同致(3552)、和大(1536)、倉佑(1568)均以漲停板作收。

中小型股-創意(3443)、南電(8046)、辣椒(4946)、錸寶(8104)、威盛(2388)亦亮燈漲停，即將在1月7日舉行法說會的股王-大立光(3008)在法人預期大立光今年可望擺脫去年營運遭逢新冠肺炎疫情及華為禁令衝擊的下強勢收高，站上3350元關卡，在股王及鴻海號召下，台股指數開高走高，順利站上14900點，再創台股指數收盤新高，上市及OTC總成交量更高達4000億元，終場加權股價指數14902.03點，上漲169.5點，成交量3465.16億元，OTC指數為185.8點，上漲1.7點，成交量710.8億元。

今日上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲8.55%，其次是其他電子類股及航運類股，分別上漲6.31%及4.26%，表現較差者為橡膠類股、生醫類股及造紙類股，其中橡膠類股下跌0.62%，生醫類股下跌0.6%，造紙類股下跌0.56%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.16%，表現最差為生醫類股，下跌1.81%。

就技術面來看，今天台股在股王即將法說及鴻海集團大漲帶動下，指數開高走高，終場上漲169.5點，以14902.03點作收，再創收盤歷史新高；台股周K線連九紅，突破14700點關卡，多頭走勢未歇。目前各期均線呈多頭排列，月、季線往上墊高，且日KD指標黃金交叉向上，近期盤面氣氛仍偏多方，加上就籌碼面觀察，外資已連續三周買超台股，且融券張數在歷史高點水位，台股有機會持續軋空行情，不用過度預設立場，短均線未破則型態維持多方格局。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股2020年雖有疫情干擾，不過，大盤漲幅約兩成，表現相對亮眼，由於台灣經濟成長穩健，預期2021年也將持續增長，企業獲利成長率亦將有兩位數，並呈現各產業百花齊放的狀態，將吸引資金流入，使台股仍有高點可期，布局仍是以電子股為主，重點產業包括半導體、5G供應鏈及電子原物料等，同時可觀察Mini LED、Server、EV等其他長線展望佳的族群，伺機布局；傳產則可留意塑化、鋼鐵、航運等原物料族群。

台新主流基金經理人沈建宏表示，台股加權指數在2020年風光創歷史新高，展望第一季，台股具備三利多，包括：一、每年第一季都是傳統作夢行情，加上今年科技供應鏈晶片供給吃緊漲價，題材性仍多；二、美國總統大選變數消除與新冠肺炎疫苗預期於去年12月上市，系統性風險解除後，預期外資可望持續回補台股；三、全球經濟在復甦軌道上，各國央行持續寬鬆，預計此波經濟復甦以及熱錢力道可以延續到2021年6月。綜上所述，元月台股不需悲觀，短線若遇較明顯拉回可擇優布局。

在類股操作上，沈建宏看好五大族群，包括：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、新產品及新規格受惠股，如5G、miniLED、新GPU與新CPU平台、新款Game Console等；三、汽車與電動車供應鏈；四、部份具漲價題材的原物料股；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)