韓股一開盤就氣勢如虹，直奔向三千點大關。同時，韓元匯價也飆升至2018年6月中以來的最高價位。KOSPI指數收為2944.45點，上漲70.98點，漲幅2.47%。又創下新高收盤價的KOSPI，不僅連六日收高，漲幅也創下逾六個月新高。

根據韓國政府數據，12月韓國出口增加速度創下26個月新高，全拜全球強勁的晶片需求，以及全球環境朝善意的改變。讓樂觀者認為，僅管疫情還是揮之不去，但已出現景氣復甦信號。

也雙雙創下股價新高紀錄的三星電子和SK海力士，開紅盤這一天分別飆漲4.2%和8%。

韓國最大汽車製造商現代汽車，飆漲至逾六年新高，現代汽車相關子公司，也因電動車前程似錦，股價也跟著上漲。

韓國電池製造商樂金化學(LG Chem)與SK創新公司(SK Innovation)的股價，因市場看好電動車電池後市發展，股價連袂走高。

外資淨買超892億韓元，約0.825億美元。

匯市方面，韓國在岸結算平台一美元可兌換1082.1韓元，雖升值0.39%，並未能再創2018年6月12日以來最高價位。

(時報資訊)