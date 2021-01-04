華航引以為傲的波音747機隊，除役倒數計時。編號B-18215的747巨無霸客機，下月6日將執行最後一趟載客飛行任務，為「空中女王」時代劃下句點。華航這趟「假性出國」，被喻為「最像真的一次」，因直接飛到日本靜岡縣上空，繞行富士山後返台，距離、時間，都是疫情以來之最，備受期待。

「當年擁有波音747的航空公司，感覺就是不一樣！」有「空中女王」美譽的747客機，一度是國籍航空華航、長榮主力機種，見證台灣經濟起飛。只是隨著時代進步，4發動機已不符經濟效益及環保要求，華航決定汰除僅剩的4架747，其中一架編號B-18215，將執行「女王」最後一役，未演先轟動。

華航這趟「微出國」，不僅飛行時間最久（5小時40分）、距離最遠（飛往日本靜岡縣上空），更被網友形容「最像真的一次」，因先前的「微出國」都在台灣附近，雖然一解搭機之癮，「總覺得少了什麼」。

事實上，女王出巡，自然不能小覷。像波音747這種大飛機，一升空當然要飛遠一點，若只繞本島一圈，先不說「對女王不敬」，光燃油就是一大浪費。華航內部對於這次能促成和日方合作，把「微出國」層次提升到真的飛出去，也相當振奮。

至於另外3架747，均已確定不再派飛，華航正委託資產處理公司出售。想搭上機艙內有「樓中樓」的飛機，2月6日是最後機會。

(中時新聞網)