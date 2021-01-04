前立委陳學聖指，若地方首長不配合中央萊豬政策，堅持「零檢出」，有可能會被移送監察院彈劾，最重會被撤職查辦。不具名監委表示，針對相關爭議，地方政府還打算聲請釋憲，若直接跳到撤職、彈劾，有點涉及炒作，沒有必要如此。

萊豬釋憲，嘉義市開出第一槍。但陳學聖在臉書提醒，地方首長不配合中央萊豬政策，有可能被移送彈劾、撤職，蘇揆上午回應說，台灣已經民主很久了，不是在過去國民黨威權執政的時代。

監委則說，彈劾、撤職的想像空間太大了，地方首長除非有明顯過失，否則不會如此，況且地方政府還打算聲請釋憲，直接跳到撤職彈劾，有點涉及炒作，沒有必要如此，應該實事求是。

他表示，中華民國還是有體制的國家，還是有憲政的程序，地方政府如認中央有剝奪地方自治事項者，當然可依法請求憲法的解釋，不要一開始就跳到政治鬥爭，這沒有必要。

此外，他也強調，就算地方政府有違法亂權，監察機關也自有一套程序會處理，不宜用政治方式解讀監察院的權責。

(中時 )