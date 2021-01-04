前高雄市農業局長吳芳銘（右），回鄉接任雲林縣農業處長。（張朝欣攝）

韓國瑜高雄市長任內的農業局長吳芳銘，由雲林縣長張麗善延攬接任雲林縣農業處長，4日張麗善布達人事命令，期許吳帶領農業處團隊，持續守護雲林農民，為雲林農業注入1股新活力。

吳芳銘出生於雲林古坑，東海大學政治學學士、中正大學政治學碩士、政治大學經營管理碩士學程碩士EMBA。曾擔任高雄市農業局長、嘉義縣副縣長、嘉義縣民政處長與文化觀光局長，民進黨青年部及主席室副主任，政治歷練豐富。

吳芳銘也跨足商業界與學術界，曾擔任亞太電信主祕、文化大學講師、南華大學助理教授、復旦大學企管博士候選人、北京清華大學經濟學博士候選人。

張麗善表示，吳芳銘任職高雄市農業局長時，協助推廣農產品外銷出口到大陸、日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、中東等地，成績有目共睹，希望借重吳的傑出行銷能力，發揮創意繼續打響雲林良品。

張麗善強調雲林為農業大縣，期許吳處長能夠展現源源不絕的熱情與創意，謀求農業永續經營、創新發展智慧農業、平衡產銷，以計畫生產契作契銷，保障農民穩定收益。

吳芳銘表示，他將藉由自己的專業領域，運用大數據、人工智慧等科學方法，建構更完善的行銷通路，將雲林農業從1級、2級、3級變成6級產業，帶領雲林農業朝向智慧農業發展，以擴大雲林農產外銷貿易與穩定農民收益為主要目標。

(中時 )