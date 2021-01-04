台灣男星郭品超身材高挑、五官深邃，模特兒出身的他，因此被挖掘演出偶像劇，迅速竄紅成為當代偶像男神，郭品超近年將事業重心移往大陸，發展依然亮眼，近期參演了夯劇《三生三世枕上書》，沒想到他前天(1/2)發文，突然說道：「深深的和大家說聲"非常抱歉"」，曝光了近況。

郭品超當年主演《鬥魚》，成了當代年輕人心中的超級偶像，大紅的他也趁勢推出專輯，並進軍電影圈，直到這幾年拓展事業版圖，到大陸發展，時間過得很快，如今郭品超已經43歲，最近因參加《我就是演員3》，又成為話題焦點，他在節目中重新演繹2013年推出的名作《一代宗師》，飾演梁朝偉的角色「葉問」，跟他演對手戲的，是大陸女星李夢，詮釋章子怡的角色「宮二」。

挑戰過後，郭品超深夜在微博發文，表示準備這齣劇目時心情複雜且壓力很大，反覆看了許多次原版電影，也翻了很多影評、專訪，希望能在有限的時間內，深刻理解「葉問」這個角色，以及導演王家衛所想傳達的深意，但坦言葉問這個角色台詞不多，也沒太多舞台調度，卻得展現經歷許多波瀾起伏但喜怒不形於色的內斂特質，「必須要靠眼神、微動作等細節表演去表達濃厚情感，詮釋故事」。

郭品超表示知道這角色難度很大，眾人為了這齣劇目，在有限的時間內一遍遍排練、磨合，他很尊敬和喜歡梁朝偉，但是並不想模仿，也不敢說自己有多少突破跟理解，只能盡量準備，只是結果不如預期，甚至沒能呈現自己想表達的東西，「在此，深深的和大家說聲"非常抱歉"！後面會再接再厲！」。

郭品超坦言，一直自覺並不是擅長在角色之外表達自己的人，在參與《我就是演員3》後，這感覺更強烈，「忽然覺得自己就像一張白紙，面對全新的舞台表演讓我覺得陌生、忐忑但又有點躍躍欲試」，他也將這個節目當成一種挑戰，期許自己展現不一樣的郭品超，「對於每一個作品、每一次演出、每一份工作都會用歸零的初心去認真對待」，感謝眾人關注，期待下一次見面。

(中時新聞網)