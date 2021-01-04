海洋委員會海巡署今（4）日辦理原、新署長布達交接典禮，在海巡署及所屬機關200多名同仁觀禮下圓滿完成。海洋委員會主任委員李仲威致詞時，除感謝原任署長莊慶達對海洋委員會及海巡署的辛勞付出外，也介紹新任署長周美伍。

周美伍是海軍官校正期69年班畢業，美國資訊管理碩士84年班、美國海軍戰爭學院89年班、國立政治大學東亞研究所博士，歷任海軍觀通系統指揮部及海洋監偵指揮部指揮官、海軍一六八艦隊艦隊長、國防大學海軍指揮參謀學院院長、國防大學副校長兼戰爭學院院長、國家安全局副局長及駐美國華盛頓特派員等重要職務，學驗俱佳。

李仲威表示，海巡署組改迄今將邁入第三個年頭，在海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育等五大核心任務方面，在全體同仁堅守工作崗位下績效優異，深獲各級長官、人民肯定，期許海巡署未來在周署長的帶領下，一定能承先啟後，繼往開來，戮力貫徹國家海洋政策。

(中時新聞網)