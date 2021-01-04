台北凱撒大飯店去年疫情最低迷的時刻逆勢操作，於3月斥資近5千萬重新裝修，歷時7個月，終於趕在2020年底完成271個房間，希望全新風貌能扭轉旅客對於台北凱撒歷史悠久的印象，更公開募集試住，凡於2021年1月20號前至活動貼文應徵這項夢幻工作，即有機會免費入住全新推出、每晚定價14,000元的「雅緻客房」。

除了精緻客房的大改造之外，還有備受注目的隱藏版房型-「雅緻客房」, 超療癒北歐風幸福空間，優雅舒適又好拍，讓不能出國也想美美出遊的網美們，重獲猶如置身異國的浪漫旅程。

台北凱撒大飯店之隱藏版房型-雅緻客房呈現典雅北歐風，設計師藉由運用溫暖的光線與木質色系讓空間瀰漫自然恬淡的氣息，細膩挑選高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，再搭配精心設計的條紋床裙與抱枕。不僅打造出一個讓人淨化、沉澱、無壓的生活空間，亦讓客房呈現出內斂的極致品味。

針對等不及想搶先體驗的民眾們，台北凱撒另推出「一試久久」專案，全新雅緻客房每晚只要1,499元起，希望大家一試住就愛上這個充滿北歐風情的幸福空間。台北凱薩表示，搭配「台北加碼GO」千元補助方案，每房只要499元起，每日限量三間，活動時間至2021年2月9日止，用一場完美的旅行開始2021年吧。

(中時 )