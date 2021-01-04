時下不少人為了解決停車問題，買社區房子也會一起買車位，但車位能否停機車？卻引起爭議，就有一名網友抱怨表示，他車子賣掉後，把車位拿來停機車，卻遭到鄰居檢舉，社區管委員也告訴他車位不能停機車，不解的是，自己的車位停機車並未影響到別人，不知為何不能停？此文引起網友不同看法。

一名網友日前在PTT八卦板發文表示，他的朋友住在某社區大樓，地下室有自己的車位，不過後來汽車賣，車位就改停放機車，沒想到卻遭到同棟住戶檢舉，後來管委會也要求不能停機車，可是，車位明明是朋友的，停機車又沒影響到別人，不明白為何被檢舉，於是發文問鄉民「私人汽車位到底可不可以停機車？」。

不少網友認為「自己買的車位還要看人臉色，有夠哭的」、「建議只要車輛都可以停，畢竟自己買的車位，管委不可以管」、「車位他買的他想停就停」、「私人車位，停腳踏車別人也管不著吧」。

也有人說，要看產權是管委會還是私人的，或看社區的規定「我家管委會直接規定機車不能進停車場」、「如果有規定不得停機車，原則上就必須遵守」、「看規約，不是管委會說的算」、「當然要遵守社區規約啊」。

針對車位能否停機車的問題，新北市新店區某社區日前曾發生一起類似情況，該社區原來規定，地下停車場的汽車停車格不能停機車、單車，違者要罰款，一名住戶因被罰3萬1000元不服而提告，台北地院審理後，以使用自己的「專有停車格」未超出停車格範圍，也沒違反其他住戶權益，不應受干涉，最後判該住戶勝訴，同時認定該社區「停車位只能停汽車的管理辦法」無效。

(中時新聞網)