周一黃金市場開出紅盤，金價漲破1,900美元重要關卡，並創下8周新高。新冠肺炎確診數持續激增，以及可能收緊防疫措施的前景，吸引投資人搶購這個向來被視為避險天堂的貴金屬。

目前現貨金價格上漲1.1%，報每盎司1,919.07美元，稍早前一度觸及1,920.09美元，創下11月9日來新高。美國黃金期貨目前上漲逾1.7%，報每盎司1,927.7美元。

周一公布的商業調查顯示，去年12月中國龐大的製造業擴張力道已見放緩，引發對全球經濟迅速反彈的疑慮。投資人將密切關注今天晚些時候美國與歐洲公布的製造業數據。

瑞銀財富管理公司商品與亞太區外匯部門主管Dominic Schnider表示，一些可能具挑戰性的總經數據為黃金價格帶來提振。基於新冠肺炎仍在美國與歐洲肆虐的事實，12月的採購經理人指數（PMI）可能顯示基本面的疲軟。

Schnider表示，疫苗問世後，最快也要到今年下半年才能恢復正常，這表示貨幣政策仍需要保持寬鬆，而這樣的環境將吸引投資人去持有黃金，將其作為投資組合中的保險性資產。

美元對主要貨幣持續走軟，亦有利於金價走勢。

全球新冠狀病毒確診數繼續攀升，英國首相強生暗示可能採取更嚴厲的封鎖措施，而日本政府正在考慮宣布東京都與周邊地區的緊急事態宣言，強化了黃金做為避風港的吸引力。

此外，投資人將關注美國喬治亞州周二舉行的參議員決選，其結果將決定由共和黨亦或民主黨掌控參議院，進而影響拜登政府未來的施政成果。聯準會周三將公布會議記錄，投資人將從中尋找其政策前景的線索。

其他貴金屬方面，白銀價格上漲2.6%，報每盎司27.03美元。鉑金漲1.6%，報每盎司1,085.22美元，鈀金漲0.6%，報2,462.70美元。

(時報資訊)