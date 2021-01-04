蘇花改去年1月全線開通，部分路段禁行機車，長期關心機車族權益的YouTuber「羅火花」羅邵華及台灣交通安全協會理事林志學不服，提行政訴訟請求撤銷禁行機車標誌。台北高等行政法院認為，該路段禁行機車是追求防止事故等公共利益，手段與目的有合理關聯，遂判羅、林敗訴。

羅、林起訴主張，蘇花改「蘇澳至東澳」路段設置指定4輪以上汽車專行的「遵23」、「遵26」，及禁止大型重型機車、自行車、機車右轉的「禁17」交通標誌，限制他們騎機車通行該路段的權利，因此提告請求撤銷標誌。

羅、林並指，舊蘇花因開道時間久遠，路程蜿蜒曲折，常因天災事故造成交通中斷，更有「死亡公路」別稱，允許機車族通行，而蘇花改為新完成的公路，路線平直，道路狀況極佳，反而禁止機車族通行，違反平等原則。

第四區養工處辯稱，2人分別住在桃園、苗栗，與蘇花改全無關聯，僅是針對新聞報導的公共政策提起爭訟，自身權益並非實際受有損害，欠缺權利保護要件；蘇花改管制車種的手段，是基於交通安全、公路、隧道管理及環境影響評估等公益目的而定，並無歧視其他車種或違反平等原則。

合議庭認為，人民不服禁制標誌處分，可循序提起訴願及撤銷訴訟救濟，不過，養工處是依據「蘇花改環境影響評估說明書」等評估報告限制車種，是為防制車禍、確保運輸流暢、避免行車環境對於人體健康負面影響等合法公共利益，目的與手段具合理關聯性，不違背平等原則，因此採信養工處抗辯，判羅、林2人敗訴。

(中時 )