英國傳出變種病毒株訊息後，各國的防疫措施都陸續提升，中央流行疫情指揮中心最近針對具有英國旅遊史的入境民眾進行回溯採檢，同時也將病毒陽性Ct值在27以下的確診者送至實驗室進行基因定序比對，但截至目前都未發現新增的英國病毒株病例以及確診者。

指揮中心發言人莊人祥指出，去年12月13日至12月22日間，我國具有英國旅遊史的民眾共計216人，其中有202人的檢疫期滿進行採檢，其中有146人陰性、53人待採、另有3人採檢中。

莊人祥補充，我國目前針對Ct值在27以下的確診者都會送至實驗室進行病毒基因定序比對是否為英國株，截至目前已送22株，已有8株被排除為英國株，另有8株正在進行定序，其餘4株則因病毒量低無法定序，因此感染變種病毒株的確診者仍然維持在2例。

不過莊人祥認為，目前國際上對英國變種病毒的訊息持兩派說法，一派認為可能是英國與南非政府的防疫不力，剛好這次有變種病毒出來，可以放出來當作是一個藉口，另一派則認為新變種病毒確實增加7成的傳染力。

莊人祥質疑，英國變種病毒株早在去年9月就發現，為何只有在英國特別盛行？且目前看來變種病毒流行地區都集中在特定地區，但類似的病毒株可能很多國家都有，只是沒有監測而已，因此個人是站在中間偏向第一派的說法。

至於未來是否會對日本、南非等流行變種病毒株的國家祭出防疫新制？莊人祥指出，目前台灣已限制外國人入境旅遊的資格，加上15日以後，入境者返家進行居家檢疫都要從原先的一人一室，升級為一人一戶，考量的就是避免變種病毒株大幅增加的傳染力造成家庭之間的交互感染，這部分都會持續監測。

(中時 )