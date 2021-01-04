從影64年的香港資深藝人李香琴（原名李瑞琴），因擅長演西宮娘娘、奸妃等角色聞名，有「一代奸妃」之稱，不過今(4日)驚傳她在家病逝，享壽88歲，據悉，女兒已向親友通知她過世的消息。

據《東網》報導，李香琴去年12月時，身體狀況急速惡化，當時家人已做好心理準備，現就傳出她病逝消息，女兒已向親友通知她的死訊。李香琴影、歌、粵劇三棲發展，16歲從粵劇舞台發跡，20歲初登大銀幕，演出《黃飛鴻三戲女鏢師》，正式踏入影壇。

李香琴(右二)在《家有囍事》中，飾演愛看電視的常母。(圖／翻攝自東網)

之後她多飾演反派角色，如奸妃、後母、情婦等，把陰險、心機的角色演的唯妙唯肖，奠定她在影壇的地位，之後她也開始投資拍戲，並被TVB挖角，成為長壽節目《歡樂今宵》台柱之一，而她也一改「奸妃」戲路，演活慈母角色，演技備受讚賞。

李香琴戲裡戲外都很提攜後輩，更和不少天王天后都合作過，因此她有許多乾兒女、乾孫兒，如周潤發、劉德華、張曼玉等，縱橫演藝圈多年的她，演過百部作品，也因《家有囍事》中常母一角，受到台灣觀眾所知。2012年李香琴三度跌倒，健康狀況變差，不僅暴瘦，出入還要輪椅代步，隔年更傳出她腦退化消息，已經不太認得人，好友譚炳文曾透露她中風，也患有阿茲海默症。

(中時新聞網)