苗栗縣政府透過都市設計審議機制，營造有趣的沿街步道親子空間，推動「不只是人行道」的城市美學移動藝廊，以及社福公益空間，去年底並修正苗栗縣都市計畫審議規則部分條文，落實都市設計審議，提高市容美質。

縣府針對面積達3000平方公尺以上大基地開發案件，要求設計互動式或可及性高的公共藝術，將因建蔽率出現的「失落的開放空間」，整合打造成為美學綠廊，讓住戶、訪客有休憩、等待的美觀、安全空間，提升生活品質，更有望帶動地區房價。

縣府工商發展處長黃智群表示，去年迄今已審議通過5件都市設計案件，分別為上德開發、亞昕國際開發、商喬企業、佳昂建設以及美居建設；另有1件寶得建設審議中，開發商將原本隱藏在大樓的中庭景觀，延伸到人行道，設計生態、音樂、彩妝益智等主題街道家具，提升市容景觀。

去年底縣府修正苗栗縣都市設計審議規則在縣務會議通過，針對都市設計審議申請規定完整書圖文件，其中包含公共藝術、街道家具的主題、植栽、意象、與周邊環境的互動性、教育性等設施物說明，建構美學生活步道。

另，針對社福公益空間，新增3項適用條件，分別為建築基地設置戶數達150戶者、依容積移轉相關法令申請增加移入容積超過基準容積上限30％者、依容積移轉相關法令申請移入容積及其他法規規定容積獎勵之總和達基準容積50％者，應提供室內樓地板面積作為公益使用。

黃智群說明，公益空間自2019年推動迄今，共有7案、285坪樓地板面積審議通過，縣府可運用空間規畫為親子館或托嬰中心等社會福利設施，共創社區共榮，建構友善親子環境。

(中時 )