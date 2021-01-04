情侶間調情是少不了的，不僅增加情趣外，也可促進感情升溫。一名女網友大膽地問男友「你喜歡腳開開迎接你回來嗎？」男友也害羞回應「喜歡啊」，不過，當女網友曬出真相後，不少網友直呼「我可以」。

原PO昨（3）日於論壇《Dcard》發文，日前她問男友「你喜歡腳開開迎接你回來嗎？」男友一聽臉瞬間爆紅，語帶害羞回應「喜歡啊！你要這樣迎接我嗎？」事實上，原PO指的並不是自己，而是兩人共同飼養的寵物倉鼠。

原PO分享一張灰色倉鼠躺在手裡的照片，倉鼠正用著小巧的雙手，捧著肉乾啃食，睜大雙眼雙腳張開開，非常地可愛，原PO調皮地問男友「這樣夠開（腳）嗎？」

「腳開開的真相」其實是兩人飼養的倉鼠。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「很廢，但是很可愛我就會給過」「我可以」、「男友：那我要進去囉」、「好可愛喔煩欸」、「你知道倉鼠交配後會死掉嗎」、「分手後看到這篇你會覺得很尷尬」。

另外，也有不少人也分享自己飼養的倉鼠，使得貼文瞬間蓋起「倉鼠樓」，並表示「我兒子、女兒也都是腳開開迎接我返家」、「倉鼠的腳真的很逗、很可愛」。

(中時新聞網)