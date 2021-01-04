防疫指揮中心用「天網」揪出違規的自主管理者，被懷疑有侵害人民隱私的疑慮。國民黨團總召林為洲指出，指揮中心日前還說沒帶手機也可以監控，「這我很不認同」，究竟是怎麼監控的？指揮中心應該要說清楚。

指揮中心日前指出，「天網」不完全靠手機定位，並不是不帶手機就可規避。林為洲質疑，這樣子是怎麼監控的？指揮中心應該要說清楚，這有可能超出法律的授權。

林為洲說，法律授權的，是居家檢疫者自願提供手機，知道自己有被監控，把電話監控的範圍拉大到自主管理者也要，已經有點超過了，指揮中心卻說不是沒帶手機就可規避，那是怎麼樣監控的？指揮中心應該說明清楚。

林為洲認為，疫情不管再怎麼嚴峻，都還是要有法律授權，後續資料的銷毀也應該要落實。這些資料務必要徹底銷燬、絕不能用做他途。防疫固然重要，但畢竟我們是個法治國家，有法律授權，政府才能做。

(中時 )