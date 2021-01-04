鴨肉店臉書公告「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，祝大家新年快樂」。（翻攝自店家新臉書）

台中某間鴨肉店傳出拖外送單，且怒罵外送員的事件，引起網友震怒，該店家的Google評論被負評洗到只剩1.1顆星。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

台中市1月2日發生鴨肉店涉嫌恐嚇女外送員風波，影片曝光後引發網友公憤，外送平台也在1月4日取消與該店合作，店家連兩天都未對外營業，先是關閉臉書，1月3日下午更在新臉書公告：「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，祝大家新年快樂」。

一位女熊貓外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文表示接到台中市北屯區某間鴨肉店的單，但店家優先出比較晚來的現場單，外送員再次詢問後，反被店員大罵「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」；女外送員事後也直接報案，控告該鴨肉店店員涉嫌恐嚇和妨害自由，店員與父母到派出所外表達和解意願，但被拒絕。台中市第五警分局最後將全案依妨害自由罪受理，並函送法辦。

該影片爆光後，引起網友公憤，店家Google評論被洗到評價只剩1.1顆星；店家則關閉臉書，並於1月4日中午開新臉書，聲明會安排相關人員出面道歉，要大家「稍安勿躁」；還表示，有錯的部分我們會虛心接受，請大家不要破壞店家門口物品。

唯網友撻伐聲浪不斷，瘋狂留言：「不是堅持不道歉」、「可以後後都不用開門，關門大吉比較適合…」「你前幾篇口氣還是很狂妄耶，真希望Uber也一起取消配合」等。

(中時 )