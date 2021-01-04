木村拓哉主演日劇《教場》在2021年初推出特別篇續作《教場II》，劇情延續前作，木村拓哉頂白髮回鍋飾演冷酷的警察學校魔鬼教官「風間公親」，繼續帶給新一批學生們震撼教育。演員卡司陣容龐大，除有飾演200期新學生成員的福原遙、矢本悠馬、杉野遙亮、真榮田鄉敦、「Snow Man」目黑蓮、「乃木阪46」樋口日奈等，前作中參演的三浦貴大、上白石萌歌、工藤阿須加、川口春奈、大島優子、三浦翔平、葵若菜、富田望生、味方良介等人也將繼演。

雖然在劇中的角色令人聞之色變，但他私下個性卻完全相反，飾演學生的美少女福原遙笑說，這次首次和木村拓哉合作，「原以為前輩是很酷的人，本來非常緊張，不過見面後，他會主動找我們聊天，還教我們跳太空滑步，也常看到他逗弄其他演員，才發現他原來是個調皮又和藹的人」，木村拓哉也大方承認：「我是調皮鬼！」讓大家笑翻。

回憶起拍攝過程，木村拓哉罕見在拍攝結束後，主動對所有演員、工作人員致歉，他說：「大量生產NG，對不起了！」木村拓哉解釋，拍攝時攝影師旁都會有名核對台詞的工作人員，那位工作人員的熱情太高漲，當大家都好好的照著台詞演戲時，那人就會一直在旁點頭附和，像是在說「很棒沒有錯」，但隨著那人點頭幅度逐漸變大，讓很少出錯的木村總會忍不住分心，導致鏡頭一再重拍。

去年4月傳出該劇監製西坂瑞城病逝噩耗，木村拓哉感到相當震驚與痛心，他也表示，這次拍攝續集是抱持著「報恩」的決心努力的，「我們一定會把《教場II》做到最好的」，《教場II》在疫情期間拍攝完成，木村拓哉也感性向全劇組人員道謝：「我在開拍第一天就對大家說，『若有一人確診，我們就會停拍，請大家務必做好個人防疫』，結果很順利的一路拍到殺青，大家努力堅守到最後一刻，很感謝大家。」

該劇1／4、1／5在friDay影音同步跟播。

(中時 )