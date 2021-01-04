疫情改變生活形態，民眾為避免群聚、減少出入公共場所，外送服務成為最便捷的選擇，外送商機也因此大幅成長。台新銀行觀察外送產業崛起，搶先針對外送平台之外送員推出「免等貸」專案，讓外送員能夠以外送接單證明或薪資紀錄取代傳統財力證明來申請信貸，幫助外送員緩解資金周轉等難題。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，過去銀行授信主要係以民眾的職業、財力證明、聯徵紀錄等資訊來評估是否核貸，讓許多有收入且真正面臨資金周轉困難之民眾，不容易通過授信審核或因評分不足而遭銀行婉拒。

台新銀行看到民眾的需求痛點，因此特別為外送員設計信貸商品「免等貸」，將外送接單和薪資數據帶入信用評分模型進行審核，經核貸通過後民眾最快30分鐘即時取得撥款，快速又便捷的滿足外送員的資金需求，同時亦能擴大服務的客戶群。

魏行政亦表示，「免等貸」主要針對有資金需求，並已從事外送工作六個月以上的外送員，方便快速填補短期資金缺口，期望能夠幫助更多外送員減輕生活負擔壓力，台新銀行未來也將持續規畫其他新興行業的貸款方案，成為民眾緩解資金需求的智慧好夥伴。

(中時 )