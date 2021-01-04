即將創下全球高壇歷史新頁的台豐男女職業高爾夫對抗賽即將在12、13 日於台豐高爾夫俱樂部舉行。男子與女子隊各 12 位隊員，男子隊大多按照年度獎金排名選出，女子隊則是旅外與台巡賽好手聯隊，均是一時之選；由於這是真正的男子隊與女子隊對決，全球高壇還從未舉辦過這樣的賽事，這場台豐男子與女子的對抗賽，將在歷史上留下創新的一頁。

為了讓球迷與觀眾更了解這場賽事的由來及比賽方式，大會邀集了賽事主人暨台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實先生、男子隊隊長詹世昌、女子隊隊長徐薇淩、裁判長郭宗泰、賽事主委謝志宏及賽事球評林瑞祥，正式介紹這場比賽給觀眾朋友們。

這場賽事除了沿用萊德盃賽制，還有兩項更勝於它，由於初衷是體恤球員們比賽收入減少，林伯實特別安排了台豐男子與女子對抗賽是有獎金的，勝隊可獲60萬元，負隊可得48萬元，若打成平手，兩隊各獲54萬元，這是萊德盃所沒有的福利；此外，萊德盃的隊長跟副隊長是不下場比的，台豐這次對抗賽是隊長也兼球員，就跟2019年的總統盃老虎伍茲一樣。

此項比賽的男子球道全長7205碼，女子球道全長6308碼。嚴謹的萊德盃賽制台豐球場曾經在 2007跟2008年舉辦過長春男子與女子對抗賽，當時隊際賽只打四人四球且要打完18洞才決算，沒有提前結束的，也沒有打四人兩球賽；但這次不同，在兩天的賽程中，採比洞賽制，每組勝方得積分一分，負方零分，平手各得 0.5 分，累積總分決勝負，只要總積分超過11分即為勝方。

第一天賽程早上將進行五組的四人四球賽、同一天下午再進行五組的四人兩球賽，由於早上跟下午都只有10人出賽，讓隊長可以有調配戰力的空間與策略。第二天將進行全員出動的 12 組個人對抗賽，到時候將是考驗雙方隊長依照比賽分數出牌的功力，因為不論是第一天的隊際對抗賽或是第二天的個人對抗，雙方隊長都是依照對方所推出的球員，再派出對應的人選，勢必在還沒開打前就是一番鬥智與鬥略。

雙方隊長先禮後兵，但是都堅定地認為自己的隊伍有獲勝的條件，徐薇淩因為打過皇冠盃，可以將經驗帶給隊上新進球員，她說，「我們在皇冠盃面對的隊伍也不乏長距離打者，我相信靠著配組與策略，我們還是可以在特定的賽制贏過男子隊。」

男子隊長詹世昌也是信心滿滿，他本身是台豐男子公開賽的三屆冠軍，對於場地非常熟悉，他說，「我們 12 位球員互相非常熟悉，也才剛打完台豐公開賽，我們有信心贏過女子隊。」

一時之選的代表隊名單這場對抗賽的名單產出，男子隊陣容大多是參考 TPGA 的年度獎金排名，男子排名前茅球員全數到齊，分別是隊長詹世昌、副隊長呂偉智、隊員王偉軒、李玠柏、葉昱辰、林永龍、葉偉志、張緯綸、謝東宏、洪健堯、高藤跟林冠伯。這份名單中有台豐公開賽冠軍（洪健堯）、台灣去年兩大賽的冠軍（葉昱辰丶王偉軒）及亞巡賽球員（張緯綸），陣中巨砲與精準度兼備，是台灣男子球員的夢幻名單。

女子隊陣容也不惶多讓，隊長徐薇淩、副隊長劉嬿，隊員錢珮芸、姚宣榆、陳宇茹、吳佳晏、李旻、石澄璇、彭婕、張靖翎、王莉甯跟張瑄屏，雖然有幾位旅外的球員不克參加，但所補進的球員不乏美巡、日巡、韓巡的好手，也是有距離且經驗兼備，來頭更勝過男子隊球員。

(中時 )