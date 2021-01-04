MOSFET再添新兵!全宇昕(6651)預計將在2月上旬掛牌，全宇昕成立約18年，在半導體市場穩紮穩打，看好營運今年將持續成長，尤其看好網通產品是最具有爆炸性的成長，面對晶圓產能緊張，已經有供應商對全宇昕進行漲價，全宇昕也會在今年第二季前對客戶通知、進行溝通調漲，反應成本，預估漲幅落在5~15%。

晶圓產品緊張，總經理李徐華表示，2021年目前還是產能不足、封裝產能也是，全宇昕主要投片8吋在世界(5347)、6吋在茂矽(2342)，8吋和6吋約一半一半，已經有供應商進行漲價，公司會在第二季前對客戶通知，並且進行溝通，漲幅約5~15%。

李徐華表示，全宇昕MOSFET(金氧半場效電晶體)在去年前三季營收占比已經超過7成，包括低壓、中壓、高壓以及高速等，以投片量來看，低壓占比50%、中壓占比25%、高壓+高速占比約25%，以產值來說高壓+高速的產值成長最具空間，這也是未來有持續擴大的一部分；BJT(電晶體)占比約16.12%、DIODE(二極體)占比約9%、其他則為1.48%，占比前三大產品包括有網通、顯示器以及直流風扇，網通設備擴及到小型基地台、交換器、路由器、網路電話等，網通產品是今年看到最具有爆炸性的成長，主要就是來自5G，全宇昕2020年營收相較2019年預計將會有15%，今年還是會持續成長。

MOSFET市場主要由英飛凌占據，根據IHS統計指出，英飛凌市占高達27%，排名第二為安森美、市占率13%，第三則是瑞薩的9%，而在含金量更高的高壓MOSFET中，英飛凌以36%的市占率大幅領先其他競爭對手，意法半導體與東芝則以市占19%及11%分居二、三名，至於IGBT市場中，由英飛凌、三菱和富士電機依序排名前三大，安森美則主攻在低壓的消費電子產業，電壓在600V以下；而中高壓1700V以上領域，是應用在高鐵、車用電子、智慧電表等，則被英飛凌、ABB和三菱壟斷。

(時報資訊)