新冠肺炎疫情持續升高，使上半年原油需求前景的擔憂加劇，市場預期石油輸出國組織與其減產盟友-即所謂的OPEC+，可能在2月份維持當前的產量不變，受此影響，周一國際原油價格創下數個月新高。

與其他金融市場一樣，周一原油市場同步走高。目前布蘭特3月期油漲大逾2%，報每桶52.99美元，稍早前一度站上53.17美元，創下2020年3月來新高。美國2月期油漲逾2%，目前報49.57美元，稍早前站上49.71美元，創下2020年2月來最高價。

Energy Aspects分析師Virendra Chauhan表示，包括美元走軟等總體經濟趨勢，以及投資人押注今年原油產業復甦，可望為油價帶來支撐。OPEC+也可能釋出一些利多氛圍，在西方國家仍受疫情肆虐之際，該組織正有意限制原油供應。

石油輸出國組織（OPEC）秘書長Mohammad Barkindo周日表示 ，儘管今年原油需求料將成長590萬桶/日，達到9590萬桶/日，但該組織仍預期2021年上半年原油需求將存在巨大的下行風險。

2020年國際原油價格以較2019年均價下跌約20%封關。

在看好需求升高下，OPEC+去年底決定今年1月將日產量提高50萬桶，並同意每月開會檢討產量。

Energy Aspects與RBC資本市場分析師表示，2月召開會議時，OPEC+可能決定維持於1月的產量不變。RBC資本市場分析師Helima Croft表示，在疫情持續升高，以及疫苗接種的速度不如預期下，我們認為產油國集團將放棄任何在2月進一步增產的想法。

(時報資訊)