根據六都公布的移轉資料顯示，2020六都的建物買賣移轉棟數累計25萬棟，年增8%且創下近7年以來新高，反應2020房市上半年雖受疫情影響，但在央行降息與疫情控制得當狀況下，買方下半年快速回籠，也讓2020房市創下近7年最佳買氣，移轉棟數創下近7年新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年12月8號央行宣布新一波的選擇性信用管制措施，但因為不動產交易從簽約到辦理完移轉登記，大概需要一個月左右的時間，去年12月的移轉還是反應11月政策上路前的熱絡市況，另一方面，去年12月地政機關工作天數多，帶動去年12月的移轉棟數拉高，全年六都的移轉棟數創下近7年以來新高，也就是2020年買氣是7年以來最好的一年。

六都去年12月合計移轉棟數2.6萬棟，創下房地合一上路後的單月新高，累計全年25萬棟則是六都近7年以來新高，六都全年移轉棟數表現最好的是桃園市，去年全年4.6萬棟年增13%，台北市則是回到3.1萬棟的水準年增12%，台中市則是4.9萬棟僅次新北市，同時年增約12%。

曾敬德表示，1月移轉棟數可以反應12月的交易市況，也可看出政府打炒房對於市場買氣的影響程度，另外，1月的工作天數比起12月減少約13%，短期內的市場移轉棟數高峰應該就落在去年12月份。

(時報資訊)