許多藝人為了保有私生活，只要離開舞台就會配戴墨鏡、帽子等避免被認出，不過，最近北市永康街出現一名名氣超大的女星，不但沒有任何偽裝，還直接坐在路旁吃豆花。

原來這位女星是台灣人氣女團成員S.H.E Selina（任家萱），照片中，她頭戴黑色棒球帽，身穿深色系的羽絨外套和長褲，打扮得相當休閒，桃紅色的包包隨意放地上，手捧永康街知名豆花店的豆花，露出超滿足的笑容，「坐在公園吃豆花，超級好吃！」

除了大啖永康街豆花，她還吃了當地出名的越南牛肉河粉，「今晚就想喝一碗熱熱的越南牛肉河粉。」親民地分享日常生活。

事實上，Selina雖然年收入粗估破億，但仍保有簡樸的生活，她會跟民眾一起搭公車，只要一到站牌車就來、上車又有座位，就會讓她開心好久，封今天是「小確幸日」；而且她也會拉著推車到建國假日花市血拚，絲毫不在意被認出，完全沒大明星架子的作風不僅讓網友讚賞不已，也讓人秒懂為什麼她的人氣長紅近20年始終不墜。

(中時新聞網)