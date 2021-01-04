經疫情洗禮，國人除愈加重視安全衛生，養生保健意識也愈來愈強，為迎合生活消費大趨趨，台北晶華酒店以「對自己更好一點」為訴求切入市場，自1月17日至29日推出「美麗年華．一泊六享」住房專案，邀請到美女中醫師余雅雯與晶華軒中餐廚藝總監鄔海明攜手開辦「時療茶敘」、搭配晶華軒的「后妃養顏套餐」，打造寵愛自己的美麗養生之旅，專案每房每晚7,800元起。 晶華酒店「美麗年華．一泊六享」住房專案精選出六款禮遇入住房客的服務項目，標榜從互動學習、美食進補到購物優惠一次擁有。六項禮遇當中首推由美女中醫師余雅雯主持的「時療茶敘」（價值2,000元），余醫師將藉分享天地食材與時辰之力、天人相應之道，導引與會房客實踐健康生活、進而由內而外散發自然容光。住房專案中所含的兩客晚間套餐（價值5,016元）則是由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明親自操刀設計，以慈禧太后的漢方、藥膳料理為發想，精選了包括藍莓、百合、芝麻以及富有膠質的花膠及鮮帶子、抗氧化的銀杏、番茄等食材入饌，打造出形色味兼具的「后妃養顏套餐」。優惠項目另有客房延長至24小時入住、CNN推薦自助早餐兩客（價值1,936元）、沐蘭SPA療程七折以及沐蘭SPA零售商品半價等專屬禮遇。

此次主持「時療茶敘」的余雅雯醫師，自成功大學復健系物理治療組畢業後，於中國醫藥大學研讀學士後中醫學系取得學位，隨後至北京深造，並取得北京中醫藥大學碩士學位。返台後任職於多間醫療院所，現為上璽中醫診所的主治醫師。除了提供專業的醫療診治，余醫生也經常在網路與媒體上公開獨家藥膳調理食譜及保養建議，著有《時療》、《燜燒罐美人》等書籍作品。

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