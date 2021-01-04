基隆市政府為杜絕萊豬進入校園，採購2千片2ppb試劑在校園進行快篩。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

萊豬進口後，學校首日供餐，基隆市政府為杜絕萊豬進入校園，採購2千片2ppb試劑在校園進行快篩，更到各校查核標示公告及食材登錄。教育處長林祝里表示，這次檢測結果皆呈現陰性反應，未來每2周進行一次抽檢。

林祝里指出，這次採購2千片快篩試劑，總計篩檢41處學校自設廚房及共廚，未來平均一個月抽檢2次，由學校午餐秘書執行，必須將抽檢結果留校做紀錄，並保存試劑當作考核資料，若檢測為陽性得立即停用，並通報教育處，請廠商更換替代食材因應，同時索取相關進貨單據證明，以利相關單位進行源頭溯源。

教育處營養師曾揚峻說，基隆市各級學校統一使用2ppb試劑檢測食材，若篩檢結果3次皆為陽性，就要通報教育處，進行後續處置，他指出，會需要反覆檢測是要排除試劑保存不當或偽陽性導致誤判的可能性，為再確保檢測無誤，會再與權責單位研議是否要送往衛福部指定實驗室進一步檢驗，以上相關程序皆遵循專業單位建議執行。

教育處表示，為防止萊豬進入校園，除輔導學校午餐執行人員操作快篩試劑外，更完成契約變更、標示公告，相關人員4日起開始查核各校標示公告及食材登錄「豬肉食材原產地台灣」，確保各校落實使用國產豬的每個細節，預計8日查核完畢。

(中時 )