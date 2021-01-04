中信兄弟今天再宣布教練團異動，一軍打擊教練由原二軍打擊教練石志偉接任，原一軍首席教練陳江和轉任一軍戰術執行／三壘指導教練；前富邦二軍教練許峰賓轉至兄弟，接任二軍內野守備／跑壘教練。

兄弟之前已宣布一軍總教練異動，由原二軍總教練林威助升任，原一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練由原一軍外野守備教練林明憲接任。

今天兄弟再公布教練團異動，教練團改組詳細內容如下：

1、原一軍首席教練陳江和轉任一軍戰術執行／三壘指導教練。

2、一軍打擊教練由原二軍打擊教練石志偉接任。

3、一軍外野守備／跑壘指導教練由原二軍外野守備／跑壘指導教練陳皓然接任。

4、二軍內野守備／跑壘教練由新聘任的許峰賓接任。

5、二軍外野守備教練由原一軍打擊教練許皓銘接任。

6、一二軍體能教練將由李尚儒、陳弘桂，加上由球員轉任教練的黃稚峰，三人進行職務分配；另有原助理投手體能教練陳品翰持續負責二軍投手體能。

7、二軍投手教練由王建民、鄭錡鴻及艾迪頓（Nick Additon）負責，王建民今年將以全職投手教練身分執教，並協助農場主管彭政閔制定投手養成計畫，鄭錡鴻及艾迪頓也會共同參與，而艾迪頓國際球探職務仍會持續進行。

8、中信兄弟最為注重的農場養成部分，續由彭政閔負責農場主管一職，原農場副主管藤田学（Manabu Fujita）階段性任務完成，後續將由上述所提之二軍投手教練群一同協助制定投手養成計畫，野手訓練計畫則由二軍打擊教練威爾森（Tack Wilson）協助。

9、其餘上述未提及之教練團人員皆留任，職務未異動。

中信兄弟網羅前富邦悍將教練許峰賓。（中信兄弟提供）

(中時 )