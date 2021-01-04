台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)升級多元支付的創新體驗，今(4)日宣布旗下momo購物網與悠遊卡公司的「悠遊付」合作，導入「一卡一付」流暢、便利電子支付服務，透過雙方合作以期為momo「全客群」會員串聯起支付生活圈。

全球無現金交易趨勢正夯，台灣電子支付普及率也持續攀升，富邦媒總經理谷元宏指出，科技日新月異帶動支付工具的蓬勃發展，電子支付在政府力促下使用人數已突破千萬人，讓台灣進一步體現智慧城市生活樣貌；momo身處線上零售產業，長期重視數位服務之發展，此次「momo購物網 X 悠遊付」電子支付上線，從服務利基點出發，看準悠遊卡逾8350萬流通卡數背後潛藏悠遊付使用族群；以及悠遊卡、悠遊付橫跨20至60歲幾近「全客群」的使用年齡層，打破電子支付為年輕族群刻板印象。

富邦媒旗下momo購物網與悠遊卡公司的「悠遊付」合作，導入「一卡一付」流暢、便利電子支付服務，即日起於momo購物網消費，於結帳頁面即可選擇悠遊付支付選項，透過雙方合作以期為momo「全客群」會員串聯起支付生活圈，momo期望透過雙方合作，提供給會員多一個深具信賴的支付服務選擇。

(時報資訊)