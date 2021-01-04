國立中山大學「出走西灣系列工作坊」前往嘉義鰲鼓溼地，團隊將當地特有物種高頭蝠棲息處取名為「幸『蝠』樹」，隨處可見的蚵架則被命名為「『蚵』在你心底的名字」，更提出多種規劃建議，協助當地聚焦觀光特色。

工作坊由西灣學院副院長陸曉筠與化學系教授謝建台開授，希望培養中山學生「出走的勇氣」，行程規劃上強調「體驗」。

此次課程除了與去年合作過的野FUN生態實業、峰漁公司互動，今年更加入看天田農場與雲朗集團。前者為鰲鼓溼地導覽與智慧化水產養殖參觀。後者則以鰲鼓溼地為據點，讓學生發想如何推展當地深度生態旅遊。

有學生提案發揮創意，將當地特色蚵架取名為「『蚵』在你心底的名字」，也替當地特有物種高頭蝠棲息處取名「幸『蝠』樹」，以此作為特色地標。

小組成員認為，當地可維護自行車道與拓展路線，建議規劃露營區並推出精緻行程，也可考慮在溼地步道舉辦溼地音樂會，滿足不同族群遊客需求。

副院長陸曉筠表示，選擇鰲鼓溼地作為活動場域，是希望學生透過深度活動安排引發思考，與在地人有更深一層的互動，協助在地團體與業界從年輕族群的視角、了解觀光產業的需求，也希望學生畢業後願意回到這個地方，發揮所長。

(中時 )