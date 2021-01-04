蔡康永日前在陸綜提到，大S請助理做事不必動口，只需要勾手指就能溝通「這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度」，事後引發軒然大波，蔡康永昨在網上向大S道歉，遺憾演講內容遭扭曲，而小S沒有在網上談姐姐和蔡康永的風波，倒是在稍早曬出辣跳高跟舞影片。

對於蔡康永提到大S動動手指就能請助理做事，大S透過經紀人還原狀況，表示當時是電影拍攝現場「工作的時候只能用眼神或手勢來跟助理溝通，這樣是最有效率的方式，也不耽誤拍攝」，並強調不怪蔡康永「我本來就是天生箭靶，不怪康永哥，我仍舊很愛他。」

小S則沒有在網上談大S和蔡康永的風波，倒是在稍早曬2021首支高跟舞影片，小S身穿灰色上衣、黑色緊身褲，腳踩高跟鞋的她，一雙美腿超吸睛，小S與舞蹈老師翔翔老師大展舞技、跳高跟共舞，兩人跟著節奏扭腰擺臀、舞姿妖嬈。

小S在58秒影片中舞技大爆發，妙曼舞姿讓她火辣指數爆表，不過也有網友把目光放在舞蹈老師上，大讚翔翔老師「目光都在老師的腿」、「性感又妖媚！！！！老師超Sexy 身材線條好美」、「老師太性感了啦」、「你輸了徐熙娣」，也釣出小S回應：「輸（給）老師我OK」、「他真的很性感」。

(中時新聞網)