女星況明潔當年以美少女團體「城市少女」成員身分入行，一出道就以〈年輕不要留白〉一曲走紅，俏麗模樣深植人心，單飛後她轉戰綜藝、戲劇圈，近期出演本土劇，精湛演技相當受到觀眾喜愛，私底下，況明潔跟老公劉紀軍結婚近10年，感情始終恩愛，但她曾在節目中坦言自己本來抱持不婚主義，是當年老公一個貼心的舉動，讓她感動點頭嫁。

況明潔日前曾上《女人要有錢之武花教主》節目，吐露本是不婚主義者，但跟劉紀軍相識2年、交往僅半年時，男方竟向她求婚，況明潔當下表示要再考慮，之後某次到嘉義工作時，經過一間求子的廟，她突然心生念頭：「求個給我兒子好了」，但神明只給她2個聖筊，之後20多分鐘再無聖筊。

而時間越拉越長，旁邊群眾開始議論，讓況明潔越來越尷尬，是一位義工跳出來，讓她向媽祖詢問是否身體上有些問題需要醫治，「如果把婦科問題治療好了，是不是就可以懷孕了？」，竟擲出3個聖筊。

事後況明潔真的安排健檢，報告出來後，醫生告知她身上人類乳突病毒過多，目前雖無癌變，但很可能罹患子宮頸癌，隨後還請她讓男友過來接受檢查，理由是這種病毒傳染途徑有很多，性交也是一種，只是男生感染身上通常不會有症狀，倒是女生要注意，即使治療好也可能交叉感染。

於是劉紀軍進了診療室，不久後況明潔聽到他慘叫，事後才知檢查儀器是從男性的尿道插進去採檢體，非常疼痛，醫師告訴她，很少有男性會為了另一半接受這種檢查，10個老公裡可能只有2個願意忍痛接受，遑論是男友？直言男方應是個很值得信任的人，「最重要的是他愛惜妳的身體」，況明潔因此感動點頭嫁，多年來夫妻倆感情始終甜蜜，讓眾人直呼他們是「真愛」。

(中時新聞網)