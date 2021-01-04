各地跨年晚會近日剛圓滿落幕，4日收視出爐，4歲以上平均收視，以公視轉播的「台北最High新年城2021跨年」最佳達1.35，其次為TVBSG轉播的張惠妹演唱會「BMW M20 21aMEI UTOPIA EA」及民視轉播的「跨百光年高雄2021跨年晚會」，平均收視各為1.18。

「臺北最High新年城-2021跨年晚會」由Hebe田馥甄、伍佰&China Blue、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、蕭敬騰等13組人氣歌手接力演出。轉播單位公共電視4歲以上平均收視率達1.35，東森綜合台30-54歲收視率0.93，最高收視點落在台北101煙火施放橋段。臺北跨年獨家卡司搖滾天王伍佰於倒數前登場，則為藝人演出瞬間收視最高點，瞬間收視第二高是魚丁糸。而跨年倒數後，金曲歌王蕭敬騰登場，結合多人視訊系統及5G新技術，打造「百人視訊合演」，為該時段收視冠軍。

魚丁糸演出經典歌曲。（吳松翰攝）

「跨百光年高雄2021跨年晚會」蓬萊舞台由胡瓜與浩角翔起主持，當晚10點到11點平均收視1.97，總收視人口達1,636,000，同時Youtube觀看次數128.1萬，平均收視1.18。八三夭開場「high」出最高收視3.93，火辣女神安心亞戴口罩，辣露雪白大長腿熱唱〈愛得起〉、〈super跩〉劈一字馬，收視不俗劈出1.97。而許富凱一曲八點檔《幸福來了》片頭曲〈疼你會入心〉也唱出1.81好收視，浩子主持兼演出，獨家獻唱新歌〈我的我的〉，也得到1.43收視好成績。

安心亞一字馬超吸睛。（民視提供）

「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」收視最高點1.47，由楊丞琳唱新歌〈女孩們〉奪下；收視第二高點1.26，落在10分10秒煙火秀；收視第三高點1.14，則是蕭煌奇演唱招牌情歌〈你是我的眼〉；收視第四高1.08，由MC HotDog熱狗演唱〈我愛台妹〉與YouTuber黃氏兄弟演唱〈不專心〉並列。

楊丞琳唱新歌〈女孩們〉。（華視提供）

(中時 )