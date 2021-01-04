美媒披露川普致電施壓喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），找出足夠票數讓他翻盤，引發各界撻伐，民主黨人氣炸，有議員指川普此舉已經構成對他提出彈劾的標準，也有議員宣布，將在當地時間4日提出議案譴責川普，呼籲川普即刻辭職。

川普被踢爆施壓致電喬州州務卿找到足夠選票讓他翻盤大選，美副總統當選人賀錦麗痛批赤裸濫用權力。

《華盛頓郵報》（Washington Post）3日公布川普致電拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）的電話內容，長達1小時的通話中，川普又求、又威脅，要求拉芬斯伯格「找出」11,780張選票，讓他翻盤喬州選舉結果。

川普的施壓電話曝光後，引發各界撻伐，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）昨日在為參與喬州參議員補選的民主黨候選人站台時表示，音檔中川普的聲音透露出破釜沉舟的決心，她痛斥這通電話呈現出美國總統赤裸裸地濫用權力。

川普施壓也讓一竿子民主黨議員氣炸，紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）昨日痛斥川普施壓拉芬斯伯格的通話是可以構成彈劾的罪行，如果她可以決定，她很快就會提案。

不過喬治亞州眾議員強森（Hank Johnson）更進一步行動，他昨日發布推文宣布將在當地時間周一提出「譴責議案」，正式譴責川普，他形容這通電話已經違反州法及聯邦法律，激動呼籲「川普應該現在辭職」。

報導指出，眾議院的「譴責」實際上不具備任何法律約束力，不過卻是在提出彈劾案之外，眾院能對總統祭出的最高形式官方譴責。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，《波士頓環球報》（The Boston Globe）專欄作家柯恩（Michael Cohen）表示，川普真應該因為這通電話被彈劾，他說彈劾能防止川普未來再度尋求官位。《華郵》專欄作家魯賓（Jennifer Rubin）發布推文，簡單明瞭要求眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「再一次彈劾他」。

(中時新聞網)