台式喜宴「流水席」聞名遐邇，而且北、中、南的辦桌菜各有特色，有網友透露心目中的「辦桌菜王者」，在網路上掀起熱烈討論。內行人透露，這道菜在北部或中部都很少見，是南部獨有，而且吃再多都不會膩。

原PO在PTT上發文表示，自己最近吃了一次流水席，認為在眾多菜色中，封肉配上筍乾最深得他心，因為一口封肉可以扒上好幾口飯，如果再把鹹甜的湯汁淋在白飯上更是一絕，而且吃再多都不會膩！因此他想問大家「封肉是不是辦桌菜色的王者？」

貼文引起眾人討論，網友紛紛回應「在早期是主角水準」、「配白飯最對味」、「有的會用封肉配麵線」、「好吃但太胖」、「喜宴封肉和雞湯都打包用的」；有內行網友透露，封肉在北部或中部都很少見，可以說是只有南部才有，身為中部人的他，也是到了高雄旗山附近才有看到。

除了封肉以外，有人認為主角是烤鴨、香酥鴨或佛跳牆，因為料理起來特別費工，因此也代表了主人的誠意，還有網友點出「辦桌四天王」，應該是佛跳牆、紅蟳米糕、魚翅羹、龍蝦。

超狂! 流水席6層水果盤 南部才吃得到

(中時新聞網)