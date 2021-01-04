新的一年第一個交易日，港股開低走高，金屬股、汽車股和工業製品股引領漲勢。

周一香港恆生指數收漲0.89點或241.68%，為27472.81點。國企股(H股)跌15.41點或0.14%，為10722.99點。

港交所周一公告，戴志堅於1月1日起接替李小加，出任港交所行政總裁。

中國三大電信商午後跌勢放緩，中國移動跌0.79%；中國電信跌2.79%；中國聯通則漲0.44%。紐約交易所在去年12月31日宣布對中國三大電信商下市除牌的程序，暫停ADR的買賣；三大電信商表示仍未收到正式通知。

中國證監會周一正式回應，指美方出於政治目的，破壞正常交易秩序。花旗銀行則指稱，紐約交易所啟動退市程序，符合市場預期，三大電信商在美股上市平均占比僅1.5%，其餘皆在港股上市，20多年來未在美籌資。

汽車股領漲5.2%，為表現第二好的板塊。比亞迪暴漲9.8%，報223.2港元。比亞迪在上月31日宣布，比亞迪半導體將分拆上市，董事會已通過上市計畫。

特斯拉概念股走強。區塊鏈概念股亦隨比特幣破3.4萬美元而飆漲。

飲用水和飲料公司農夫山泉大漲10.4%，收報60.60港元，市值為6815億港元。農夫山泉去年9月港股掛牌，股價至今漲數倍。據富比士即時的富豪排行榜，創辦人鍾睒睒身價逾840億美元，擠身全球第八大富豪，更拉下阿里馬雲成為中國新首富。

(時報資訊)