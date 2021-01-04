進入2021年，在去年全球主要市場多頭氣勢亮麗封關收紅激勵下，亞股有望續揚，保德信投信指出，今年除東北亞雙雄台韓股市有機會持續挑戰新高，去年較未獲外資青睞的東協市場也可望在外資回補後展現補漲行情。

保德信投信表示，2020年最後一周，國際資金對亞股反而買多賣少，頗有提前佈局的意味，且大舉回補台股近16億美元，不僅為亞股之最，也改寫11月23日當周以來最大單周買超金額，印度股市則持續獲8.85億美元外買盤加持，連續買超周數同步推進至第13周，另外，包括南韓、泰國、馬來西亞等市場，上周也維持資金淨流入態勢。

若就全年度來看，保德信投信分析，2020年僅有印度為亞股中唯一的贏家，年度獲233.73億美元資金挹注，相較之下東北亞雙雄遭外資大舉賣超，南韓股市失血逾200億美元，台股也遭資金淨流出近160億美元，另外，東協市場的泰國與馬來西亞股市，分別失血82.87億美元、57.82億美元，成為東協中較為悲情的股市。

從IMF發布的2021年全球經濟展望GDP成長預估來看，就屬新興亞洲最佳，今年有望繳出8%成長率，明顯優於整體新興市場6%的成長預期，更較同期拉美的3.6%、新興歐洲的3.9%高出許多；而在亞股中，以印度、中國GDP增長分別達8.8%、8.2%最為亮眼，台灣也有機會繳出3.2%的好成績。

除基本面佳，弱勢美元也成為亞洲市場表現的助力，PGIM Jennison團隊指出，美元指數自去年第二季開始走弱，目前已跌破90以下的弱勢水位，相較之下，亞洲貨幣表現相對其他新興市場強勢，後續可觀察自去年11月以來，此波新興市場貨幣彈升趨勢能否持續，特別是較強勢回升的亞洲貨幣，對其資本市場的表現勢必較為正面。

(時報資訊)