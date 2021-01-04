鐘明軒首張專輯《LADIES ＆ GENTLEMEN》，集結知名音樂人聯手打造，鍾明軒為了挑戰不同曲風及唱腔，不僅拜師學習將每首歌的歌聲、情感調整到最佳狀態，更參與每首歌的企劃與製作過程度。專輯中鍾明軒除了一如大家印象中的全然的表達自我最真實的樣貌，也展現更多不同的面向，無論造型及曲風，都看得出他的突破與企圖心，「這張專輯就像我的孩子，孕育的這段時間就一直很迫不及待想告訴全世界」。

臉書粉絲破百萬的人氣網紅鐘明軒，一向以犀利言語和勇於做自己的風格著稱，因此吸引不少網友關注，其YouTube頻道最近更突破百萬訂閱；他2年多前曾坦承自己是雙性戀，曾遭遇因性別氣質被嘲笑、霸凌、網路攻擊等傷痛，在外界印象中，鍾明軒一直是個充滿爭議的存在，但他勇於發聲也經常失言，因此沒有太多朋友，錄製影片是他與世界溝通的方式。他19歲時曾出版第一本書，《我決定我是誰：在負能量爆表的人生路上， 我不活在別人的嘴裡！》，用文字分享自己的故事，如何從霸凌中成長，從錯誤裡學習。

鐘明軒推出首張專輯《LADIES ＆ GENTLEMEN》。（飛碟娛樂提供）

鍾明軒2020年推出單曲〈當我說真話的時候我感到自由〉令眾人驚艷，歷經一段時間醞釀與籌備，鍾明軒正式宣吿即將推出個人首張專輯《LADIES ＆ GENTLEMEN》；這次發片對他而言意義重大，因從小就愛唱歌的鍾明軒，一直把「出專輯」這件事作為目標，表示：「要就要玩真的，至少要是自己喜歡的音樂。」

(中時 )