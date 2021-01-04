台南市安南區某宮廟適逢建醮儀式，一位布袋戲操偶師阿宗（化名）趁演出空檔，見到一位小五女童小妤（化名）單獨看戲，便上前自稱是叔公，無視神明當前，大肆對小妤上下其手。案經上訴，台南高分院駁回阿宗的上訴，依強制猥褻罪判4年6月。可上訴。

據判決書指出，2015年5月間，台南市安南區一間宮廟舉辦3年1次的建醮活動，阿宗受邀前往表演布袋戲，在演出空檔間，阿宗發現小妤獨自一人站在戲棚外觀望，變自稱是遠房的叔公，邀約小妤到後台，閒聊之際小妤亦透露她就讀小學五年級。

未料，阿宗指示小妤站在椅子上往戲棚外觀看廟會陣頭活動，他則站在小妤後方以手扶著，阿宗見有機可乘，遂把手伸進小妤的內褲撫摸生殖器，小妤抗拒的說：「不要這樣」，阿宗卻不理，直到小妤說爸爸會來找她，阿宗才停手，同時轉交電話號碼給小妤，要小妤和他聯絡。

同年暑假間，小妤心思單純，以為向阿宗索取高價物品，阿宗就會因無力負擔而不再騷擾，便打電話向其索取平板電腦。未料，竟再次埋下犯罪種子，阿宗向小妤聲稱有平板，搭載她至租屋處，將小妤拉到大腿上猛摸她的生殖器和胸部，甚至將她壓在床上強吻，嚇得小妤瘋狂哭泣。全案因2018年小妤上國中後向輔導老師轉述，經學校依法通報才曝光。

台南地院一審審理時，阿宗坦承當時有在戲棚外見過小妤，但否認有猥褻。法官不採信其說法，依強制猥褻罪4年6月徒刑。案經上訴，台南高分院合議庭認為，小妤說詞一致，且歷時3年仍能清楚描述案發細節，實在沒有刻意編造誣告的理由，法官選擇相信小妤的說法，2020年12月24日駁回上訴，維持原判。可再上訴。

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(中時新聞網)