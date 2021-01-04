紫豔、芒果黃、抹茶綠、璀璨紅色彩繽紛，口罩款式顏色越來越多，還能與衣服搭配，儘管戴上口罩，依然有造型。但外界質疑部分彩色口罩可能含有致癌「偶氮色料」，食藥署警告，廠商如使用偶氮類染劑，最高將面臨200萬元懲處。

衛福部食藥署品管組科長李思鈺表示，以往稽查醫用口罩，項目均集中在功效，至於查驗登記，對於口罩使用塑料上並無特別管制，不過，外層紡織布則有明文規範，共有22項偶氮色料不得用於口罩。

李思鈺指出，「偶氮色料」普遍用於紡織品，因為價格低廉，部分業者以此作為色料，但如果接觸汗水、酸雨、或在高溫下曝曬，恐釋出致癌物苯胺，危及健康。

李思鈺指出，部分口罩業者使用特殊染料製作特別樣式顏色的口罩，但有些染料確實可能危害人體健康。若是民眾擔心買到不合格的彩色口罩，建議購買通過認證的醫用口罩，相對安全。

李思鈺說，未來查廠時，將要求口罩廠商提供採購的原料供應商資料，如檢驗出偶氮殘留，或是出現不應該使用的色素，廠商必須銷毀原料，還將面臨藥事法罰則，處以新台幣3萬至200萬元罰鍰。

指揮中心發言人莊人祥說，依據經濟部標準檢驗局CNS15290規定，限定紡織品使用的色料，因此，標檢局將執行標示品質和流向等查核，另抽驗實體店面、網路通路等市售口罩，購買採樣如有檢出「偶氮色料」等有害物質，將依據消費者保護法最高罰150萬元罰鍰。

莊人祥表示，一般口罩的主管單位為經濟部標檢局，醫療口罩則是由食藥署管理，因此，一般口罩的標示品質、流向的查核，均由經濟部標準檢驗局統一管理。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)