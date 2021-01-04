◎本土感染？台灣輸出越南病例 來台4年未曾出國

越南政府2日晚間公布一例自台灣輸出的病例，中央流行疫情指揮中心今天證實，該名確診者是在台工作近5年的產業類移工，為年約30多歲的女性，來台後就不曾出國，不排除在台灣被感染。根據越南當局提供的資料顯示，該女入境越南後入住8人一室的檢疫場所，但其餘7人都未驗出陽性。

◎盜帳號PO文「血染跨年」 高雄業餘駭客「真面目」曝光

去年跨年前一天，PTT與巴哈姆特網站，瘋傳揚言「末日上演、血洗台灣」的文章，警方當天約談2名PO文帳號擁有者，但2人都稱帳號遭盜，否認發文。刑事局查出發文IP在日本，破解發現是高雄27歲洪姓男子，用VPN跳板掩人耳目盜帳號發文，2日逮捕他到案。刑事局今將洪男移送北檢，面對媒體詢問，洪不發一語。

◎南投驚傳情殺案 女馬路逃命200公尺仍慘遭刺死

南投縣梁姓男子，因不滿李姓女子嘲諷他沒有車，還當面打電話給別的男人，元旦竟然持水果刀到女方工作處，意圖要強押上車，李女堅拒反抗，梁男竟持藏水果刀猛剌，李女逃命，梁男追逐約200公尺，再度剌殺頸部，李女經送醫仍不治，梁男已移送南投地檢署偵辦，法院已裁定羈押。

◎華航「空中女王」退役作 藏3大之最

華航引以為傲的波音747機隊，除役倒數計時。編號B-18215的747巨無霸客機，下月6日將執行最後一趟載客飛行任務，為「空中女王」時代劃下句點。華航這趟「假性出國」，被喻為「最像真的一次」，因直接飛到日本靜岡縣上空，繞行富士山後返台，距離、時間，都是疫情以來之最，備受期待。

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(中時新聞網)