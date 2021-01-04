港星蔡少芬與大陸武打明星張晉是模範夫妻檔，小倆口結婚12年、育有1兒2女，幸福組成一家五口，不過47歲的蔡少芬產後也火速恢復狀態，俏麗復出螢光幕，而蔡少芬今（4日）則曬出多張穿搭照，穿緊身褲的她，真實身材全現形。

蔡少芬稍早在微博曬出穿搭照，並開心寫下：「今天的狀態，我喜歡！你呢？」照片中，蔡少芬以一身黑入鏡，穿著貼身衣褲的她，身形相當纖細，小腹平坦、一雙細長鳥仔腿超吸睛，絲毫沒讓歲月在身上留下痕跡，舉手投足都不像是三寶媽咪。

穿緊身褲的蔡少芬，真實身材全現形。（圖／取材自蔡少芬微博）

網友也大讚蔡少芬：「這狀態真是太美啦，非常喜歡呀！」、「怎麼那麼美」、「娘娘好會穿搭啊，超級好看的」、「腿怎麼那麼細」、「喜歡這大長腿」、「芬姐太酷了」。

其實蔡少芬自從在2019年生下兒子後，就屢被酸胖了、老了，不過蔡少芬產後7個月就火速恢復身材，並俏麗登上陸綜《妻子的浪漫旅行》，蔡少芬還大方穿無袖背心和貼身運動褲，零贅肉身材實在太狂，蔡少芬的顏值和身材極佳，一點都看不出是剛生完孩子的產婦。

(中時新聞網)