市售彩色口罩傳出使用含有致癌物的偶氮染料，食藥署今天發出新聞稿指出，將針對國內領有醫用許可字號的口罩進行抽驗，目前共規劃抽驗30件，最快兩周內就會有結果，如發現市售口罩使用偶氮染料超標，將依消保法要求業者下架回收、銷毀。

食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，本次規劃的抽檢僅針對醫用口罩，30件會分布在北、中、南的通路以及電商平台，依照經濟部標檢局公布的CNS 15290《紡織品安全規範（一般要求）》，偶氮染料必須小於30ppm，因此只要超標就會要求業者處置。

王兆儀指出，由於目前尚未訂出醫用口罩的染劑標準，因此偶氮染料若超標，無法依藥事法開罰，但國內醫用口罩都是由食藥署發放醫用許可證，廠商都必須用安全的原料來加工以符合規定，這部分仍可透過查廠的方式來稽查。

至於有毒物科專家建議，除偶氮染料需檢驗外，應針對口罩是否殘留重金屬進行檢驗，但王兆儀表示，這部分會先視本次的稽查結果再來做決定，未來也考慮一併納管，訂出標準。

(中時 )