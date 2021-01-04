法務部廉政署南部地區調查組廳舍4日啟用，南調組近幾年來偵辦重大矚目案件44件，追回不法所得高達5061萬元以上，有效嚇阻地方政治人物違紀、效導正社會風氣，法務部長蔡清祥等人特地南下主持、給予肯定。

南調組廳舍前身為憲兵隊，2019年9月開工，從無到有、斥資不到4000萬元，堪稱公部門整修示範案例。

蔡清祥強調，2020年台灣透明組織廉政民意調查結果顯示，42％受訪者認為政府「偏向清廉」，30％認為「偏向不清廉」。與去年調查結果相比，正評比例顯著提升7.5％，負評比例大幅下降4.9％，顯見廉政防貪績效。

南調組兼具司法、警察及政風特性，作為南部地區各廉政機構聯繫樞紐中心，進行轄內行政機關及國營事業等訪問聯繫已超過200次以上，有效反應各機關內部風險，更與調查處站共同偵辦案件多達54件，件數及次數均是全國最多。

南調組2020年破獲國營事業槍手代考舞弊案轟動一時，當時逮獲6名高學歷槍手及46位舞弊考生，承辦檢察官還說服槍手到家扶中心為弱勢孩童上課，學以致用且改過自新。事後還協助國營事業強化用人篩選、考試防弊機制。

南調組自2017年迄今，共執行專案204次，許多貪瀆案件法院審理僅半年即判決，短時間內即三審定讞，大幅提高貪瀆案件定罪率。

法務部已核撥110、111年第二期工程經費1680萬元，將招標發包進行第4、5樓及地下室整修工程。廳舍完成後將成為廉政署南部轄內所有肅貪及政風同仁的工作據點。

(中時 )