王建民在洋基隊時期的隊友休斯（Phil Hughes）今（4）日在個人推特宣布退休，正式結束12年大聯盟生涯。他是在2007年登上洋基隊大聯盟，曾與建仔同為五大先發輪值，2014年轉到雙城隊、2018年被交易到教士隊，最後一次在大聯盟登板是同年8月。

休斯在聲明中表示，「過去的12年中我經歷了很多風風雨雨，回想起來我為所做的一切感到自豪。我要感謝隊友、教練、行政人員，防護員、醫護人員以及其他人士。我也要感謝我的家人，以及我所效力過的三支球隊與球迷。」

休斯說，由於受傷使其棒球生活結束，但他會往前看並且試著對其他事物產生熱情。他的工作將從一名棒球選手轉為一名父親，但並不會忘記此生和棒球產生的一切聯結。

休斯在2007年登上大聯盟，2009年王建民受傷後順利補上先發投手空缺，戰績8勝3敗、自責分率3.03，站穩先發輪值。2010年更拿下18勝8敗、自責分率4.19佳績，被封為「休斯大帝」、洋基新王牌接班人。2011年因受傷表現不佳，所幸2012年復出拿下16勝13敗、自責分率4.19，實力又受肯定。可惜2013年掉到4勝14敗，洋基決定不續約。

2014年休斯轉戰雙城隊，投出16勝10敗、自責分率3.52佳績，重新擦亮招牌。隔年也有11勝9敗、自責分率4.40的成績，成為主力先發投手。不過2016年起開始受傷，成績一落千丈，2018年季中被交易到教士，球季結束後遭釋出，從此未再上過大聯盟。

休斯大聯盟生涯累計88勝79敗、自責分率4.52，今年34歲，以退休年齡而言還很年輕，未來還很長遠。

(中時 )