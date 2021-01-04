廈門市台商投資企業協會4日發布通知，將對在廈們的台商、台胞是否自願接種新冠病毒疫苗進行登記，接種對象範圍更廣，為18至59歲新型冠狀病毒感染高風險人群，且針對在廈門的台商、台胞免費接種。

廈門市4日發布《關於針對在廈台商台胞自願接種新冠病毒疫苗統計的通知》，表示受廈門市政府、市台港澳辦的委託，將針對在廈門的台商、台胞是否自願接種新冠疫苗進行登記，並依據《中華人民共和國疫苗管理法》規定展開緊急接種，接種對象為18至59歲新型冠狀病毒感染高風險人群，且針對在廈門的台商、台胞免費接種。

通知指，本次疫苗將按照0、28天的程序接種2劑次，至少間隔14天，接種後如果經診斷屬於預防接種異常反應，將按照相關規定進行補償，具體時間待相關單位統計，視情況做安排。也提醒過往對疫苗嚴重過敏、患急性病、慢性病、孕婦、愛滋病、淋巴瘤、白血病等病者，暫時不列入本次接種範圍。

日前，廈門台協會長表示，台協也私下協助市台辦進行台胞施打意願調查，雖然還未全數完成，但目前比例約有一半有意願施打，他稱，沿海台商不斷呼籲，希望台灣中央流行疫情指揮中心可以承認大陸疫苗效力，以幫助在大陸奮鬥的台商、台青返台過年時能縮短隔離天數，同時因為大陸在施打疫苗後會拿到證明，也期待大陸官方能憑此證明縮短台赴陸的隔離天數，如果真能放寬，估計接種比重可達到8成。

(中時 )