晶電（2448）發言人、副總經理張世賢表示，晶電109年將認列無形資產及其他資產減損合計約39.6億元，對晶電109年每股EPS影響為3.7元，將承認在晶電財報。不會影響即將於6日掛牌之富采的財報，也不會影響換股比率。

晶電發言人、副總經理張世賢強調，此次資產減損，對營運與現金無重大影響。並看好Mini LED將於今年大量銷售，今年營運將比去年大幅成長。

晶電發言人張世賢表示，晶電與隆達將於1月6日合組富采投控。考量新型顯示技術Mini LED及Micro LED的研發及製造為未來的發展重點，今日董事會依業務計畫討論109年的資產減損。晶電於103年取得燦圓資產，考量燦圓未來轉做新型顯示技術的機會甚低，因此依國際會計準則，決議認列收購燦圓的商譽減損31.8億元，以及相關固定資產提列減損3.5億元；另外，客戶東貝先前提供轉投資公司股權做應收帳款擔保，考量東貝轉投資公司狀況不佳，因此認列應收帳款減損4.3億元。

晶電109年將認列無形資產及其他資產減損共39.6億元，對晶電109年EPS影響為3.7元，將僅承認在晶電財報。不會影響富采的財報，對晶電營運及現金沒有重大的影響。也不會影響富采投控的換股比率。

晶電將於1月6日下市，與隆達合組的富采投控於同日上市，晶電今公布資產減損，強調此資產減損不會影響富采的財報，並看好今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。

展望今年，晶電看好Mini LED於今年大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。總經理范進雍表示，晶電公司於2020年為Mini LED生產預做準備，2021年出貨都是按客戶進度，今年過年，公司生產線將不會停。

此外，公司表示，目前現金及約當現金合計為65.1億元，負債比26.3%，財務結構健全。將強化新型顯示技術Mini LED及Micro LED、智慧感測以及汽車等領域，經數年努力，Mini LED將於今年大量銷售，今年營運將比去年大幅成長。

(時報資訊)