新冠肺炎疫苗傳出重磅好消息！胸腔重症醫師蘇一峰今（4）日表示，兩個mRNA疫苗的臨床試驗研究成果，都趕在2020的最後一天公布，施打疫苗可讓COVID-19感染率減少了95%。他預估，哪國搶到mRNA疫苗就能結束比賽啦！

蘇一峰今在臉書上發文說，發表在新英格蘭醫學醫學期刊（NEJM）上的兩篇論文提到，兩個mRNA疫苗臨床研究分別收案3萬多人與4萬多人，在打完疫苗之後的兩個月追蹤當中，施打疫苗讓COVID-19感染率減少了95%！蘇一峰對此結果認為，誰搶到mRNA疫苗就能結束這場比賽！

有網友留言補充更多臨床試驗細節，權威的新英格蘭醫學期刊今年1月2日發表大規模mRNA疫苗臨床試驗結果：預防COVID-19感染的效能(efficacy)高達94.1% (89.3~96.8%, p<0.001)，且除了短暫與輕微的副作用之外（頭痛、倦怠、關節肌肉酸痛等），並無明顯的安全問題。

不過，疫苗效力能撐多久將是一個變數，有網友認為輝瑞是四到五個月！！有人指出冷鏈運輸技術將是關鍵，「mRNA疫苗效力也要看保存限制，以及該國能克服冷鏈運輸技術，輝瑞的-70度保存條件足夠刪掉一堆了，反正肯定不是台灣。」、「mRNA疫苗搶奪戰要看國力啊，現在看起來超明顯的。」

現行研發新冠肺炎疫苗當中，輝瑞／BioNTech和Moderna是mRNA疫苗，至今已有16個國家以及歐洲聯盟批准並陸續施打輝瑞和BioNTech的這款疫苗，其中亞洲國家以新加坡拔得頭籌，日前已開始接種。

至於台灣是否已下訂mRNA疫苗？中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，截至目前洽購新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca（AZ）疫苗（非mRNA疫苗）1,000萬劑及另一家洽談中，最早可能供貨時間為今年3月，預估今年第3季前近8成疫苗可到貨。

(中時新聞網)